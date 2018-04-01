Второй тур выборов президента пройдет в Коста-Рике 1 апреля

По результатам второго тура выборов, проходящих 1 апреля, станет известно, кто стал новым главой Коста-Рики.

На президентский пост претендуют представитель «Национального возрождения», член консервативного и христианского крыла Фабрисио Альварадо Муньос и Карлос Альварадо Кесада из правящей партии. Второй находился на посту министра труда, но подал в отставку, чтобы вступить в предвыборную кампанию. Он считает, что, если в политическом классе появится больше молодых людей, это положительно скажется на его работе.

По данным опросов, проведенных в государстве, перед вторым туром разрыв между кандидатами стал минимальным. Примерно один процент разницы в пользу Муньоса. Еще 15 процентов не определились, именно они имеют решающее значение.

Новый президент приступит к своим обязанностям 8 мая. Выбирают главу на четыре года.