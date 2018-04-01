Мы в соц.сетях:
Керлингисты из РФ проиграли канадской команде в первом матче на ЧМ

Керлингисты из РФ проиграли канадской команде в первом матче на ЧМ

 Россия повысила ставки утилизационного сбора на автомобили

Россия повысила ставки утилизационного сбора на автомобили

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

 СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов

СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов
Второй самолет забрал дипломатов РФ из Нью-Йорка

Второй самолет забрал дипломатов РФ из Нью-Йорка

 Венесуэльских полицейских обвинили в гибели 68 человек в тюрьме

Венесуэльских полицейских обвинили в гибели 68 человек в тюрьме
Керлингисты из РФ проиграли канадской команде в первом матче на ЧМ

Керлингисты из РФ проиграли канадской команде в первом матче на ЧМ

 Россия повысила ставки утилизационного сбора на автомобили

Россия повысила ставки утилизационного сбора на автомобили

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

 СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов

СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов
Второй самолет забрал дипломатов РФ из Нью-Йорка

Второй самолет забрал дипломатов РФ из Нью-Йорка

 Венесуэльских полицейских обвинили в гибели 68 человек в тюрьме

Венесуэльских полицейских обвинили в гибели 68 человек в тюрьме
4:58   1 Апреля 2018
Весь мир
37

Второй самолет забрал дипломатов РФ из Нью-Йорка

Второй самолет забрал дипломатов РФ из Нью-Йорка

Российские дипломаты, объявленные в Соединенных Штатах персонами нон грата, вылетели из Вашингтона. Позднее самолет забрал еще 14 российских семей из Нью-Йорка и направился в Москву.

Из Соединенных Штатов уже улетел 171 россиянин.

Ранее американская сторона объявила, что высылает 60 дипломатов России и закрывает российское генконсульство в Сиэтле, проявляя солидарность с Великобританией по «делу Скрипаля». Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает это решение неудачным. Ведь дипломатические сотрудники России занимались деятельностью, которая направлена на улучшение двусторонних отношений. 

Россия приняла зеркальные меры. 31 марта со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге сняли флаг США. Ночью последние американские дипломатические сотрудники покинули здание бывшего генконсульства.    

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #сша #дипломаты #посольство #политика #самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера Россия
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера
И посоветовал пользователям проверять информацию в интернете, чтобы не кормить блогеров, зарабатывающих на человеческом горе.
19:40   30 Марта 2018
188
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир

Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

18:21   30 Марта 2018
187
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
7754
Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса Россия

Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

16:07   30 Марта 2018
259
Новости smi2.ru
За гранью человеческого: РКН должен заблокировать аккаунт украинского блогера Вольнова

За гранью человеческого: РКН должен заблокировать аккаунт украинского блогера Вольнова

 Грудинин берется за экологию, забыв о пайщиках

Грудинин берется за экологию, забыв о пайщиках

 Медведев поздравил народного артиста Александра Збруева с юбилеем

Медведев поздравил народного артиста Александра Збруева с юбилеем

 СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ