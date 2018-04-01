Второй самолет забрал дипломатов РФ из Нью-Йорка

Российские дипломаты, объявленные в Соединенных Штатах персонами нон грата, вылетели из Вашингтона. Позднее самолет забрал еще 14 российских семей из Нью-Йорка и направился в Москву.

Из Соединенных Штатов уже улетел 171 россиянин.

Ранее американская сторона объявила, что высылает 60 дипломатов России и закрывает российское генконсульство в Сиэтле, проявляя солидарность с Великобританией по «делу Скрипаля». Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает это решение неудачным. Ведь дипломатические сотрудники России занимались деятельностью, которая направлена на улучшение двусторонних отношений.

Россия приняла зеркальные меры. 31 марта со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге сняли флаг США. Ночью последние американские дипломатические сотрудники покинули здание бывшего генконсульства.