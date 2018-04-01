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4:36   1 Апреля 2018
Россия
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Россия повысила ставки утилизационного сбора на автомобили

Россия повысила ставки утилизационного сбора на автомобили

Повышенный утилизационный сбор на автомобили в РФ начинает действовать с 1 апреля, говорится в правительственном постановлении.

Утилизационный сбор ввели шесть лет назад. Изначально его ввели, чтобы компенсировать потери государства, связанные с уменьшением ввозных пошлин на зарубежные автомобили, а также для стимулирования отечественного производителя.

Два года назад сбор стал касаться и дорожно-строительной техники. 

Этот сбор для легковых автомобилей с объемом двигателя до литра вырос на до 33 тысяч рублей (почти 18 процентов), от литра до двух вырос до 84 тысяч рублей (на 90 процентов), от двух литров до трех вырос до 126 тысяч рублей (почти на 50 процентов). Машины с объемом двигателя три или больше литров повышение ставки обошло стороной. Электрокары он затронул. Сбор вырос до 32,6 тысячи рублей (почти на 15 процентов).

У грузовых машин сбор меняется в зависимости от полной массы. Так за крупные, от 20 до 50 тонн, станут платить до 82,5 тысячи рублей (сбор вырос почти на 15 процентов).  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #автомобиль #общество #утилизационный сбор
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