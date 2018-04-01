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 Венесуэльских полицейских обвинили в гибели 68 человек в тюрьме

Венесуэльских полицейских обвинили в гибели 68 человек в тюрьме
Керлингисты из РФ проиграли канадской команде в первом матче на ЧМ

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 Венесуэльских полицейских обвинили в гибели 68 человек в тюрьме

Венесуэльских полицейских обвинили в гибели 68 человек в тюрьме
4:07   1 Апреля 2018
Весь мир
63

Венесуэльских полицейских обвинили в гибели 68 человек в тюрьме

Венесуэльских полицейских обвинили в гибели 68 человек в тюрьме

Пятерых венесуэльских правоохранителей задержали, предъявив обвинения в причастности к гибели 68 человек, сообщил 31 марта генпрокурор государства Тарек Уильям Сааб.

28 марта, в среду, здание центра временного содержания при полиции штата Карабобо в городе Валенсия охватило пламя. Согласно последним данным, погибли 66 заключенных и две женщины, которые пришли увидеться с мужьями.

К числу задержанных относится и замдиректора тюрьмы.

Венесуэльские власти распорядились провести расследование и выразили соболезнования родственникам жертв пожара. Выясняют причины возникновения возгорания.

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Автор: Анастасия Аои
#пожар #происшествия #тюрьма #полицейские #венесуэла
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