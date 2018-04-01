Венесуэльских полицейских обвинили в гибели 68 человек в тюрьме

Пятерых венесуэльских правоохранителей задержали, предъявив обвинения в причастности к гибели 68 человек, сообщил 31 марта генпрокурор государства Тарек Уильям Сааб.

28 марта, в среду, здание центра временного содержания при полиции штата Карабобо в городе Валенсия охватило пламя. Согласно последним данным, погибли 66 заключенных и две женщины, которые пришли увидеться с мужьями.

К числу задержанных относится и замдиректора тюрьмы.

Венесуэльские власти распорядились провести расследование и выразили соболезнования родственникам жертв пожара. Выясняют причины возникновения возгорания.