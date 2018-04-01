Два человека погибли из-за крушения небольшого самолета в штате Калифорния

Одномоторный американский самолет потерпел крушение, потому что врезался в здание.

Это произошло в городе, располагающемся почти в 105 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса, в Санта Пола, Соединенные Штаты. Два, находящихся в летательном аппарате, человека погибли. Такую информацию сообщает канал ABC со ссылкой на представителей шерифа округа Вентура.

Представитель пресс-службы Федерального авиационного управления Ян Грегор сообщил, что летательный аппарат был самодельным Vans RV-6A. После падения он загорелся. Выясняют причины аварии. Личности жертв еще не установлены.