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Пошлину на экспорт нефти из России снизили на 8,1 доллара

Пошлину на экспорт нефти из России снизили на 8,1 доллара

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

 СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов

СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов
Два человека погибли из-за крушения небольшого самолета в штате Калифорния

Два человека погибли из-за крушения небольшого самолета в штате Калифорния

 Антонов считает, что раньше такого крушения отношений с США не происходило

Антонов считает, что раньше такого крушения отношений с США не происходило
3:14   1 Апреля 2018
Весь мир
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Второй самолет с дипломатами РФ вылетел из США в Москву

Второй самолет с дипломатами РФ вылетел из США в Москву

Российские дипломаты, объявленные в Соединенных Штатах персонами нон грата, вылетели в Москву, сообщает портал Flightradar 24.

Первая группа российских дипломатов уже покинула Соединенные Штаты. На Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», обслуживающем первых лиц страны и МИД РФ, вылетела вторая группа. По данным портала, он залетит в Нью-Йорк. Там воздушное судно заберет еще 14 семей.

Ранее американская сторона объявила, что высылает 60 дипломатов России и закрывает генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с Соединенным Королевством по «делу Скрипаля».

Россия приняла ответные зеркальные меры. В восьмом часу вечера по московскому времени 31 марта со здания американского генконсульства в Петербурге сняли флаг Соединенных Штатов. В ночь на 1 апреля последние дипломатические сотрудники США покинули здание бывшего генконсульства.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #сша #дипломаты #посольство #политика #вашингтон #второй самолет
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