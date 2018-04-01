Второй самолет с дипломатами РФ вылетел из США в Москву

Российские дипломаты, объявленные в Соединенных Штатах персонами нон грата, вылетели в Москву, сообщает портал Flightradar 24.

Первая группа российских дипломатов уже покинула Соединенные Штаты. На Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», обслуживающем первых лиц страны и МИД РФ, вылетела вторая группа. По данным портала, он залетит в Нью-Йорк. Там воздушное судно заберет еще 14 семей.

Ранее американская сторона объявила, что высылает 60 дипломатов России и закрывает генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с Соединенным Королевством по «делу Скрипаля».

Россия приняла ответные зеркальные меры. В восьмом часу вечера по московскому времени 31 марта со здания американского генконсульства в Петербурге сняли флаг Соединенных Штатов. В ночь на 1 апреля последние дипломатические сотрудники США покинули здание бывшего генконсульства.