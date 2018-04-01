Социальные пенсии с 1 апреля индексируются на 2,9% – Пенсионный фонд РФ

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные, увеличатся с 1 апреля. Средняя соцпенсия в РФ вырастет до девяти тысяч рублей, сообщается в Пенсионном фонде России.

Индексируют соцпенсии по закону ежегодно. В документе утверждают размер коэффициента, на который они повышаются. Он зависит от темпа роста прожиточного минимума пенсионера в России. За прошлый год он превысил 100 процентов на 2,9. Исходя из рассчетов, средний размер соцпенсии увеличат на 255 рублей. Он будет равен 9062 рубля.

Увеличат пенсии гражданам из числа инвалидов из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, инвалидам с детства I группы.

Повышение затронет почти четыре миллиона пенсионеров. Согласно данным ПФР, 3,2 миллиона человек из них – получатели соцпенсий. На увеличение выплат выделили порядка десяти миллиардов рублей.