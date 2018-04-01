Свыше 120 мирных жителей вышли через гумкоридор в Восточной Гуте за сутки

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что за сутки через гумкоридор вышли 128 человек.

В Думе все еще функционирует гумкоридор. Там могут оказать нуждающимся всю необходимую помощь. С конца февраля через него вышли почти 30 тысяч человек.

Евтушенко сказал, что за все время действия гумпауз из Восточной Гуты вышли 153 тысячи 140 человек. Операцию продолжают. Также правительственные войска впервые за семь лет войны разблокировали главную транспортную магистраль, которая связывает Дамаск с основными провинциями.

Накануне командование армии САР объявило, что пункты Восточной Гуты в пригороде Дамаска освобождены от террористов. Установили контроль над всеми городами и поселениями.