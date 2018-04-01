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Пошлину на экспорт нефти из России снизили на 8,1 доллара

Пошлину на экспорт нефти из России снизили на 8,1 доллара

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

 СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов

СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов
Два человека погибли из-за крушения небольшого самолета в штате Калифорния

Два человека погибли из-за крушения небольшого самолета в штате Калифорния

 Антонов считает, что раньше такого крушения отношений с США не происходило

Антонов считает, что раньше такого крушения отношений с США не происходило
2:27   1 Апреля 2018
Весь мир
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Свыше 120 мирных жителей вышли через гумкоридор в Восточной Гуте за сутки

Свыше 120 мирных жителей вышли через гумкоридор в Восточной Гуте за сутки

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что за сутки через гумкоридор вышли 128 человек.

В Думе все еще функционирует гумкоридор. Там могут оказать нуждающимся всю необходимую помощь. С конца февраля через него вышли почти 30 тысяч человек.

Евтушенко сказал, что за все время действия гумпауз из Восточной Гуты вышли 153 тысячи 140 человек. Операцию продолжают. Также правительственные войска впервые за семь лет войны разблокировали главную транспортную магистраль, которая связывает Дамаск с основными провинциями.  

Накануне командование армии САР объявило, что пункты Восточной Гуты в пригороде Дамаска освобождены от террористов. Установили контроль над всеми городами и поселениями.  

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Автор: Анастасия Аои
#дамаск #гумпауза #восточная гута #евтушенко
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