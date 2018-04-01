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1:12   1 Апреля 2018
Россия
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Россияне могут оценить медучреждения через портал госуслуг

Россияне могут оценить медучреждения через портал госуслуг

Эксперимент по оценке россиянами работы медорганизаций через личный кабинет на портале государственных услуг начинается 1 апреля.

В марте этого года российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ.

Личный кабинет «Мое здоровье» функционирует вот уже год. Он выполняет целый ряд задач. С помощью него, например, можно записаться на прием к врачу. Теперь у россиян появится еще одна функция на портале. Они смогут оценить качество работы медучреждений. 

Планируют установить список параметров работы медучреждений и критериев их оценки. Эксперимент продлится до конца 2018 года.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #медведев #общество #эксперимент #госуслуги #медицинские учреждения
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