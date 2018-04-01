Россияне могут оценить медучреждения через портал госуслуг

Эксперимент по оценке россиянами работы медорганизаций через личный кабинет на портале государственных услуг начинается 1 апреля.

В марте этого года российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ.

Личный кабинет «Мое здоровье» функционирует вот уже год. Он выполняет целый ряд задач. С помощью него, например, можно записаться на прием к врачу. Теперь у россиян появится еще одна функция на портале. Они смогут оценить качество работы медучреждений.

Планируют установить список параметров работы медучреждений и критериев их оценки. Эксперимент продлится до конца 2018 года.