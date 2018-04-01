Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предполагает, что главной целью ряда западных стран может являться отмена проведения чемпионата мира по футболу в России. Об этом она сказала в интервью «Пятому каналу».

«Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля», – сказала Захарова.

Власти Соединенного Королевства и Исландии объявили, что не станут присутствовать на матчах чемпионата по футболу в РФ.

Британия убеждена, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Обстановка между двумя странами обострилась. Российская сторона отрицает свою причастность.

Накануне некоторые государства объявили о высылке дипломатов РФ, проявляя солидарность с Соединенным Королевством.

Россия объявила о зеркальных ответных мерах.

Несмотря на происходящее, Болгария проявила себя как дружественная России сторона. Хотя она является членом Евросоюза, что говорит о ряде обязательств, Болгария выразила только формальную солидарность с Великобританией. Высылать дипломатических сотрудников России она отказалась.