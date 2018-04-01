Дипломаты США покинули здание генконсульства в Санкт-Петербурге

В ночь на 1 апреля последние дипломатические сотрудники Соединенных Штатов покинули американское генконсульство в Санкт-Петербурге.

В восьмом часу вечера по московскому времени со здания сняли американский флаг. Несколько часами позже к нему прибыла Комиссия по приему здания. Ее представители вошли на территорию генконсульства с несколькими документами, сообщает РИА «Новости».

В двенадцатом часу ночи 31 марта группа из семи человек, предположительно, дипломатов Соединенных Штатов, покинула здание. Они уехали на микроавтобусе Freightliner. Затем бывшее генконсульство покинула и часть комиссии, сообщает агенство.

Накануне Соединенные Штаты решили высылать 60 дипломатов России и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с Соединенным Королевством по «делу Скрипаля». 31 марта российские дипломаты покинули США.

Россия приняла ответные зеркальные меры.