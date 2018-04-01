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0:42   1 Апреля 2018
Россия
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Руководитель Росмолодежи рассказал о перспективах работы с Великобританией

Руководитель Росмолодежи рассказал о перспективах работы с Великобританией

Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что напряженность в отношениях российской и британской сторон пока не отражается на взаимодействии в молодежной политике и, вероятнее всего, так и не скажется негативно.

Накануне, 31 марта, посольство РФ в Лондоне предупредило о вероятном росте антироссийских настроений и действий в Британии. В заявлении посольства говорилось, что россиянам следует обдумать необходимость поездок в это государство в свете последних событий.

Однако Бугаев подтвердил, что последние события не повлияли на взаимодействия в молодежной политике и все международные программы проводят, следуя запланированному графику. Иностранную молодежь по-прежнему будут приглашать на мероприятия, сообщает РИА «Новости».

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Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #политика #общество #росмолодежь #александр бугаев
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