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0:14   1 Апреля 2018
Россия
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Путин поздравил народного артиста Збруева с юбилеем

Путин поздравил народного артиста Збруева с юбилеем

Глава РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Александра Збруева с юбилеем. Актеру театра и кино исполнилось 80 лет.

На сайте Кремля опубликовали поздравительную телеграмму. В ней говорится, что Збруева не зря считают одним из самых известных и талантливых актеров России. 

«Ваши работы в кинематографе и на сцене родного театра неизменно становятся большим событием и надолго остаются в памяти благодарных зрителей», – сказано в поздравлении.

Российский лидер пожелал артисту крепкого здоровья и творческой энергии.

Свои поздравления также передал российский премьер Дмитрий Медведев. Он считает, что какую роль бы не играл Збруев в кино и театре «Ленком», это абсолютно всегда невероятное запоминающееся перевоплощение и мастерская импровизация.

Еще с начала 1970-х Александр Збруев стал одним из самых популярных актеров советского кино. Наиболее известными кинокартинами актера стали за те годы стали: «Круг»; «Большая перемена», где актер исполнил роль Григория Ганжи; мелодрама Андрея Кончаловского «Роман о влюбленных», где Збруев сыграл хоккеиста Волина.

В 2004 году взял творческий отпуск. Спустя десять лет снова заявил о себе. Тогда состоялась премьера трагикомедии «Кино про Алексеева». В ней актер создал ключевой заглавный образ советского барда.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #медведев #политика #общество #артист #юбилей #збруев
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