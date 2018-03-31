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Швейцария поддержала призыв генсека ООН о проведении расследования в Газе

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23:51   31 Марта 2018
Весь мир
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Швейцария поддержала призыв генсека ООН о проведении расследования в Газе

Швейцария поддержала призыв генсека ООН о проведении расследования в Газе

Швейцария поддержала призыв генсекретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша о проведении независимого расследования недавних событий в палестинском секторе Газа, в результате которых погибли люди.

В заявлении швейцарского правительства требуют соблюдать права человека и отказаться от несоразмерного применения силы. Швейцарская сторона считает, что нужны мирные переговоры. 

31 марта зампредставителя генсекретаря Фархан Хак сообщил, что Гутерреш очень обеспокоен столкновениями в секторе Газа и призывает расследовать произошедшее. 

30 марта на границе сектора Газа с Израилем прошли манифестации в память о погибших в 1976 году палестинцах. В некоторых районах они закончилась кровопролитием. Сообщалось, что погибли как минимум 17 человек. Есть пострадавшие.  

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Автор: Анастасия Аои
#оон #политика #израиль #швейцария #гутерреш #сектор газа
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