Швейцария поддержала призыв генсека ООН о проведении расследования в Газе

Швейцария поддержала призыв генсекретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша о проведении независимого расследования недавних событий в палестинском секторе Газа, в результате которых погибли люди.

В заявлении швейцарского правительства требуют соблюдать права человека и отказаться от несоразмерного применения силы. Швейцарская сторона считает, что нужны мирные переговоры.

31 марта зампредставителя генсекретаря Фархан Хак сообщил, что Гутерреш очень обеспокоен столкновениями в секторе Газа и призывает расследовать произошедшее.

30 марта на границе сектора Газа с Израилем прошли манифестации в память о погибших в 1976 году палестинцах. В некоторых районах они закончилась кровопролитием. Сообщалось, что погибли как минимум 17 человек. Есть пострадавшие.