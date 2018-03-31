Российский депутат: От Британии можно ожидать чего угодно

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что от Британии можно ожидать его угодно.

Накануне, 31 марта, посольство РФ в Лондоне предупредило о вероятном росте антироссийских настроений и действий в Британии. В заявлении посольства говорилось, что россиянам следует обдумать необходимость поездок в это государство в свете последних событий.

Чепа считает, что это предупреждение правильное, потому что на сегодняшний день от Соединенного Королевства можно ожидать что угодно. По его мнению, досмотр пассажирского самолета «Аэрофлота» – очередная провокация. Такую информацию сообщает РИА «Новости».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает действия британской стороны «пещерной русофобией».

31 марта замглавы МВД Британии Бен Уоллес назвал причины досмотра. Он заявил, что это просто стандартная процедура. Одна из тех, что направлены на защиту от оргпреступности и контрабанды оружия, а также запрещенных веществ.

В российском посольстве уверены, что это объяснение лишь попытка отвлечь внимание от провокационных действий местных полицейских и таможенников.