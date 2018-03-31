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23:06   31 Марта 2018
Россия
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Флаг США сняли со здания американского генконсульства в Петербурге

Флаг США сняли со здания американского генконсульства в Петербурге

Комиссия по приему здания прибыла к американскому генконсульству в Санкт-Петербурге. В восьмом часу вечера по московскому времени со здания сняли флаг Соединенных Штатов.

Несколько человек из комиссии по приему здания в десятом часу вечера по московскому времени вошли на территорию генконсульства с несколькими документами, сообщает РИА «Новости».

Накануне Соединенные Штаты решили высылать 60 дипломатов России и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с британской стороной по «делу Скрипаля». 31 марта российские дипломаты покинули США.

Россия приняла ответные меры, заявив о высылке 60 американских дипломатов. Помимо этого, она объявила о закрытии американского генконсульства в Петербурге.

В конце марта еще ряд стран решил поддержать Британию. Несмотря на эти события, Болгария проявила себя как дружественная для России сторона. Она отказалась высылать дипломатических сотрудников РФ.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #сша #дипломаты #посольство #политика #санкт- петербург #скрипаль
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