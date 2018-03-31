ДТП с микроавтобусом произошло в Кабардино-Балкарии

Из-за столкновения микроавтобуса Mercedes и машины «ВАЗ-2112» на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека и еще двое пострадали, сообщает региональное УГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 31 марта. Погибли люди, находившиеся в машине, в микроавтобусе некоторые получили травмы. Пассажиров, получивших серьезные повреждения, доставили в больницу. Врачи уже оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Выясняют обстоятельства и причины произошедшего.