Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

Украинское министерство культуры считает необходимым введение санкций против сотрудников и руководителей крымских музеев, имеющих отношение к «незаконному перемещению культурных ценностей через границу».

В Минкульте считают, что использовать музейные экспонаты государственной доли украинского Музейного фонда, которые хранятся в крымских музеях, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины – незаконно. Такую информацию сообщает korrespondent.net.

Киев все еще считает Крым своей территорией, но пока что временно оккупированной. Все это несмотря на то, что жители Крыма демократическим путем проголосовали за воссоединение с РФ.

Также 31 марта украинская Служба безопасности запретила въезд на территорию страны 60 сотрудникам дипломатии РФ, которых выслали из Соединенных Штатов. Накануне она закрыла въезд и высланным из Британии российским дипломатам.