СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны 60 российским дипломатам, которые были высланы из США. Об этом сообщается на портале ведомства.

В сообщении говорится, что запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из ООН в Нью-Йорке, высланных из США 26 марта. Ранее СБУ закрыла въезд и высланным из Британии российским дипломатам.

29 марта глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что 60 сотрудников дипкорпуса США должны покинуть страну в течение семи дней.