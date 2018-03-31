Объяснения по обыску самолета «Аэрофлота» вызывают сомнения – посольство РФ в Британии

В посольстве России в Великобритании считают, что объяснения МВД Британии по поводу досмотра самолета «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу 30 марта вызывают сомнения относительно реальных причин проверки.

Ранее заместитель главы МВД Британии Бен Уоллес заявил, что досмотр был просто стандартной процедурой. Они направлены на защиту от оргпреступности и контрабанды оружия, а также запрещенных веществ.

В российском посольстве уверены, что это объяснение лишь попытка отвлечь внимание от провокационных действий местных полицейских и таможенников, которые обыскивали самолет, нарушая правила. В заявлении ведомства говорится, что слова Уоллеса только еще больше укрепили сомнения относительно реальных намерений проверяющих. Такую информацию сообщает РИА «Новости».

Очень странно искать «запрещенные вещества и оружие», которые должны быть «привезены в государство» на пустом самолете, готовом принять вылетающих пассажиров, сказано в заявлении.