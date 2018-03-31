Минкультуры: Россия не прекращает культурное сотрудничество с Британией
Россия не отменяет культурного сотрудничества с Великобританией, несмотря на обострение двусторонних отношений. Об этом заявил РИА Новости замминистра культуры Александр Журавский.
Ранее посольство РФ в Лондоне сообщило, что рекомендует россиянам тщательно взвесить необходимость отправки детей в летние школы и на языковые курсы в Великобританию. В посольство пояснили, что в британском обществе фактически идет речь о призывах к дискриминационному подходу в отношении принятия на обучение российских детей в местных образовательных учреждениях.
По словам Журавского, Москва никогда в одностороннем порядке не инициировала разрыв отношений или прекращение культурных связей.
«Поэтому никаких со стороны министерства культуры действий недружелюбного характера не имело места», — заявил Журавский в ответ на вопрос, не планируется ли отказ от культурного сотрудничества с Британией, напрмер, отмена гастролей российских артистов или проведение выставок.
«Мы надеемся, что культура по-прежнему будет оставаться вне политики», — подытожил чиновник.