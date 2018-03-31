Минкультуры: Россия не прекращает культурное сотрудничество с Британией

Россия не отменяет культурного сотрудничества с Великобританией, несмотря на обострение двусторонних отношений. Об этом заявил РИА Новости замминистра культуры Александр Журавский.

Ранее посольство РФ в Лондоне сообщило, что рекомендует россиянам тщательно взвесить необходимость отправки детей в летние школы и на языковые курсы в Великобританию. В посольство пояснили, что в британском обществе фактически идет речь о призывах к дискриминационному подходу в отношении принятия на обучение российских детей в местных образовательных учреждениях.

По словам Журавского, Москва никогда в одностороннем порядке не инициировала разрыв отношений или прекращение культурных связей.