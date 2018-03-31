Попавших в ДТП в Польше российских туристов разместили в отеле

Российских туристов, попавших в аварию в Польше, разместили в местном отеле. За ситуацией следит Ростуризм.

Так сказано на сайте ведомства.

Ранее канал TVN24 сообщил, что рядом с городом Свебодзице столкнулись автомобиль и автобус, возвращавшийся из Праги, в котором находилось 33 туриста из России. Автобус упал в кювет. 11 человек пострадали. Им оказали необходимую помощь на месте. Одну из пострадавших доставили в больницу на вертолете. Остальных довезли до местного отеля. Туристов разместили там и предоставили хорошего переводчика.