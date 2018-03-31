Британцы простились со Стивеном Хокингом в Кембридже

В британском Кембридже прошла церемония прощания с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, умершим 14 марта в возрасте 76 лет. Об этом сообщает BBC.

Церемония прошла в церкви Святой Марии. На ней присутствовали его первая супруга Джейн, его дети, а также актер Эдди Редмэйн, который исполнил главную роль в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Всего же в церковь были приглашены 500 человек.

Caius porters did a wonderful job as pall-bearers today at the funeral of Professor #StephenHawking, a Fellow of #Caius for over 52 years. Over 50 Fellows attended the service @GreatStMarys Cambridge pic.twitter.com/lavwL7Pgof — Gonville & Caius (@CaiusCollege) March 31, 2018

Прах Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами ученых Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.