Британцы простились со Стивеном Хокингом в Кембридже
В британском Кембридже прошла церемония прощания с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, умершим 14 марта в возрасте 76 лет. Об этом сообщает BBC.
Церемония прошла в церкви Святой Марии. На ней присутствовали его первая супруга Джейн, его дети, а также актер Эдди Редмэйн, который исполнил главную роль в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Всего же в церковь были приглашены 500 человек.
Прах Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами ученых Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.