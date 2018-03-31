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 Британцы простились со Стивеном Хокингом в Кембридже

Британцы простились со Стивеном Хокингом в Кембридже
21:18   31 Марта 2018
Весь мир
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Британцы простились со Стивеном Хокингом в Кембридже

Британцы простились со Стивеном Хокингом в Кембридже

В британском Кембридже прошла церемония прощания с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, умершим 14 марта в возрасте 76 лет. Об этом сообщает BBC.

Церемония прошла в церкви Святой Марии. На ней присутствовали его первая супруга Джейн, его дети, а также актер Эдди Редмэйн, который исполнил главную роль в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Всего же в церковь были приглашены 500 человек.

Прах Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами ученых Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.

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Автор: Вячеслав Каширин
#похороны #общество #весь мир #хокинг #кембридж
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