Кремль направил в Париж вопрос о разработке вещества типа «Новичок»

Москва направила ноту в МИД Франции, в которой числится вопрос о разработке на территории страны вещества класса «Новичок».

Также Кремль поинтересовался, предоставляла ли Великобритания Франции образцы вещества, называемого королевством «Новичок», якобы которым отравили Скрипаля и его дочь в Солсбери. Помимо этого РФ требует предоставить данные о том, велась ли на территории Франции разработка такого химического вещества или его аналогов.

Помимо этого представители РФ поинтересовались, какими научными знаниями располагает Париж в сфере изобретения боевых химических веществ данного типа и его прототипов.

Также Россия ожидает ответа на эти же вопросы от Великобритании. Накануне Кремль поинтересовался на каком основании Соединенное королевство Великобритании обвиняет РФ в отравлении четы Скрипалей. Есть ли у правительства страны на то аргументы, будут ли предоставлены образцы вещества, на что королевство опиралось, выдвигая обвинения.