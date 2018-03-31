Мы в соц.сетях:
Минкультуры: Россия не прекращает культурное сотрудничество с Британией

Минкультуры: Россия не прекращает культурное сотрудничество с Британией

 Россия просит пояснить, почему к «делу Скрипалей» привлекли Францию

Россия просит пояснить, почему к «делу Скрипалей» привлекли Францию
СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

 Доход Гройсмана за 2017 год превысил заработок Порошенко

Доход Гройсмана за 2017 год превысил заработок Порошенко
Посол РФ в США считает высылку российских дипломатов неудачным выбором

Посол РФ в США считает высылку российских дипломатов неудачным выбором

 Британцы простились со Стивеном Хокингом в Кембридже

Британцы простились со Стивеном Хокингом в Кембридже
Минкультуры: Россия не прекращает культурное сотрудничество с Британией

Минкультуры: Россия не прекращает культурное сотрудничество с Британией

 Россия просит пояснить, почему к «делу Скрипалей» привлекли Францию

Россия просит пояснить, почему к «делу Скрипалей» привлекли Францию
СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

 Доход Гройсмана за 2017 год превысил заработок Порошенко

Доход Гройсмана за 2017 год превысил заработок Порошенко
Посол РФ в США считает высылку российских дипломатов неудачным выбором

Посол РФ в США считает высылку российских дипломатов неудачным выбором

 Британцы простились со Стивеном Хокингом в Кембридже

Британцы простились со Стивеном Хокингом в Кембридже
21:08   31 Марта 2018
Весь мир
41

Кремль направил в Париж вопрос о разработке вещества типа «Новичок»

Кремль направил в Париж вопрос о разработке вещества типа «Новичок»

Москва направила ноту в МИД Франции, в которой числится вопрос о разработке на территории страны вещества класса «Новичок».

Также Кремль поинтересовался, предоставляла ли Великобритания Франции образцы вещества, называемого королевством «Новичок», якобы которым отравили Скрипаля и его дочь в Солсбери. Помимо этого РФ требует предоставить данные о том, велась ли на территории Франции разработка такого химического вещества или его аналогов.

Помимо этого представители РФ поинтересовались, какими научными знаниями располагает Париж в сфере изобретения боевых химических веществ данного типа и его прототипов.

Также Россия ожидает ответа на эти же вопросы от Великобритании. Накануне Кремль поинтересовался на каком основании Соединенное королевство Великобритании обвиняет РФ в отравлении четы Скрипалей. Есть ли у правительства страны на то аргументы, будут ли предоставлены образцы вещества, на что королевство опиралось, выдвигая обвинения. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #париж #весь мир #скрипаль #новичок
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера Россия
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера
И посоветовал пользователям проверять информацию в интернете, чтобы не кормить блогеров, зарабатывающих на человеческом горе.
19:40   30 Марта 2018
179
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир

Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

18:21   30 Марта 2018
181
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
7502
Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса Россия

Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

16:07   30 Марта 2018
221
Новости smi2.ru
Грудинин берется за экологию, забыв о пайщиках

Грудинин берется за экологию, забыв о пайщиках

 За гранью человеческого: РКН должен заблокировать аккаунт украинского блогера Вольнова

За гранью человеческого: РКН должен заблокировать аккаунт украинского блогера Вольнова

 Медведев поздравил народного артиста Александра Збруева с юбилеем

Медведев поздравил народного артиста Александра Збруева с юбилеем

 СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ