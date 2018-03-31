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21:21   31 Марта 2018
Весь мир
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Посол РФ в США считает высылку российских дипломатов неудачным выбором

Посол РФ в США считает высылку российских дипломатов неудачным выбором

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает неудачным выбором высылку дипломатов РФ из США в знак солидарности с британской стороной по «делу Скрипаля».

Неудачным он считает этот выбор, потому что только взаимодействие между двумя государствами может помочь поддержать стратегическую международную стабильность, а самое главное – найти ответы по глобальным и региональным вопросам. Посол заявил, что все высланные дипломаты РФ – не враги американской стороны. Они занимались деятельностью, направленной на улучшение двусторонних отношений. Слова Антонова разместили в Twitterв аккаунте российского посольство в Соединенных Штатах.

Посол отметил, что Россия сделает все, чтобы американцы могли без проблем попасть в РФ, ведь люди не должны страдать от происходящего между двумя странами. 

Ранее некоторые государства объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Соединенные Штаты приняли решение высылать 60 дипломатических сотрудников РФ и закрыть генконсульство России в Сиэтле.

Первая группа российских дипломатов уже покинула посольство РФ и выехала в аэропорт Вашингтона. Второй автобус с дипломатами отправится в аэропорт в 15:00 по местному времени (22:00 по Москве).  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #дипломаты #политика #вашингтон #антонов #посольство рф
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