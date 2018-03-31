Карпов о призыве к политическому бойкоту ЧМ-2018: Спонтанность характерна для Каспарова

Депутат Госдумы, гроссмейстер Анатолий Карпов считает, что призыв Каспарова к бойкотированию Чемпионата мира по футболу 2018 года является спонтанным решением.

Накануне тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров опубликовал в своей колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщение, призывающее к политическому бойкоту турнира, который пройдет в России в 2018 году. Оппозиционный политик Каспаров подчеркивает, что не считает нужным наказывать спортсменов, поэтому бойкот должен быть политическим.

Карпов прокомментировал данный призыв, он напомнил, что Каспаров проживает на территории США и работает в интересах данного государства. Помимо этого депутат отметил, что принятие спонтанных решений в характерно для Каспарова.

Депутат также заявил, Великобритания пыталась поставить под сомнение проведение ЧМ-2018 на территории РФ, однако их попытки не увенчались успехом. По словам Карпова, недоброжелателям ничего не остается, кроме придирок по мелочам.