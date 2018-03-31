Россиянам рекомендовали взвесить целесообразность посещения Британии

Посольство России в Лондоне рекомендовало гражданам РФ, планировавшим посетить Великобританию, взвесить данное решение. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

Как отметили в диппредставительстве, поездка может оказаться некомфортной из-за того, что на фоне обострения российско-британских отношений, не исключено повышенное внимание к гражданам РФ со стороны правоохранителей Соединенного Королевства.

Последним примером такого отношения бол неправомерный досмотр 30 марта самолета «Аэрофлота», который готовился к вылету в Москву, но был надолго задержан. В настоящее время имеет место вероятность проекции антироссийских настроений или каких-либо беспокоящих действий в отношении российских граждан.