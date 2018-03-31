Россия просит пояснить, почему к «делу Скрипалей» привлекли Францию

Посольство РФ в Лондоне направило властям Великобритании список из 14 вопросов, ответы на которые могли бы пролить свет на ход расследования «дела Скрипаля». В частности дипведомство интересует на каком основании к расследованию была привлечена Франция. Список вопросов размещен на сайте МИД РФ.

Москву интересует, на каком основании к делу об отравлении двух граждан РФ, имевшем место на территории Великобритании, привлечена Франция, в то время как Россию держат в неведении. Также российские дипломаты спрашивают, уведомляли ли британцы ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери.

Москва ждет ответов и на вопросы о том, какое отношение имеет Франция к инциденту и какие нормы законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство. В списке также содержатся вопросы о том, имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования и переданы ли они в распоряжение Техсекретариата ОЗХО.

Заслуживает внимания и такой вопрос: как могло оказаться, что оказавшиеся на месте медики имели в распоряжении антидот, нейтрализующий еще неизвестное отравляющее вещество.