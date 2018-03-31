РФ требует доказательств в предъявленных Британией обвинений по «делу Скрипаля»

МИД РФ сообщил, что Москва обратилась в Британию с просьбой объяснить на каком основании было вынесено обвинение в отравлении четы Скрипалей.

Россия требует у Великобритании доказательств того, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который работал на разведку королевства, и его дочь Юлия отравлены химическим веществом российского происхождения.

Официальный сайт российского внешнеполитического ведомства опубликовал 14 вопросов, которые были направлены в МИД Великобритании в связи с событиями вокруг «дела Скрипаля».

В первую очередь Москва заинтересована по каким доводам было установлено, что вещество, отравившее Скрипалей, якобы изобретено в России.

В сообщении указано, что РФ спрашивает правительство Британии о наличии образцов вещества, примененного во время нападения в Солсбери, которое власти страны называют «Новичком».

Россия ожидает разъяснений о том, велась ли разработка вещества, называемого правительством королевства «Новичком», или его прототипов на территории Британии.