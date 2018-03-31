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19:36   31 Марта 2018
Россия
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«Сумма» готова к сотрудничеству со следствием

«Сумма» готова к сотрудничеству со следствием

«Сумма» не согласилась с решением Тверского суда об аресте миллиардера и совладельца группы компаний Зиявудина Магомедова, о готовности организации сотрудничать со следствием сообщили в компании РИА Новости.

Московский Тверской суд вынес решение о заключении под стражу сопредседателя Совета директоров «Суммы» Зиявудина Магомедова. Организация опровергает обвинения в адрес руководителя и собирается обжаловать решение суда. Также в компании заявили о готовности сотрудничать со следствием.

Тверской суд в субботу, 31 марта, вынес решение об аресте Магомедова сроком до 30 марта в связи с подозрениями по делу о хищении в особо крупных размерах, растрате бюджетных средств и организации преступного сообщества.

МВД подозревает братьев Магомедовых в хищении 2,5 миллиардов рублей, а их арестованного партнера, гендиректора компании «Интекс», входящей в состав «Суммы», Артура Максидова в хищении и растрате около 669 миллионов рублей. Следствие отмечает, что Максидов в день задержания собирался покинуть территорию РФ и отправится в Майами.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #мвд #сумма #тверской суд #интекс #максидов #дело о хищении #братья магомедовы
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