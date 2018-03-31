Суд арестовал совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова

Тверской суд столицы арестовал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова по делу о создании преступного сообщества, хищениях и растрате. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства передал из зала суда, что судья Мария Сизинцева постановила ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Магомедова — именно его следствие считает создателем преступного сообщества — меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая.

Ранее по подозрению в хищении 670 млн рублей был арестован Артур Максидов, глава компании «Интекс», входящей в группу «Сумма».