Тверской суд арестовал гендиректора компании «Интекс» группы «Сумма» Максидова

В Москве по решению Тверского суда арестован генеральный директор компании «Интекс», которая входила в состав «Суммы», Артур Максидов.

МВД подозревает Максидова в хищении 670 миллионов рублей. По этому делу также проходят совладельцы группы компаний «Сумма» братья Магомедовы, которые задержаны после проведения обысков в их организациях на территории 25 регионов России.

Следствие выступило в суде с аргументом к задержанию Максидова, в день задержания подозреваемый намеревался улететь в Майами. Адвокаты руководителя «Интекс» предложила заплатить суду 2,5 миллиарда рублей в качестве залога.

Следствие возбудило уголовное дело по трет статьям: Магомедовы проходят по организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате, Максидов за участие в преступном сообществе с использованием служебного положения и мошенничества.