Бастрыкин наградил жителей Кемерова, спасавших людей во время пожара

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил награды ведомства жителям Кемерова, которые спасали людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщила официальный представитель комитета Светлана Петренко.

По ее словам, Бастрыкин отметил, что эти люди в экстремальной ситуации не растерялись, проявили настоящий героизм, рискуя жизнью спасли десятки жизней. Он сказал, что эти медали — боевые, их удостаиваются люди, проявившие истинное мужество.

Среди награжденных: работник одного из залов третьего этажа ТРЦ Александр Калачев, 17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин, сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов и аниматор детской игровой комнаты на четвертом этаже, расположенной вблизи очага возгорания, Кристина Никитина.