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СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

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18:58   31 Марта 2018
Россия
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Бастрыкин наградил жителей Кемерова, спасавших людей во время пожара

Бастрыкин наградил жителей Кемерова, спасавших людей во время пожара

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил награды ведомства жителям Кемерова, которые спасали людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщила официальный представитель комитета Светлана Петренко.

По ее словам, Бастрыкин отметил, что эти люди в экстремальной ситуации не растерялись, проявили настоящий героизм, рискуя жизнью спасли десятки жизней. Он сказал, что эти медали — боевые, их удостаиваются люди, проявившие истинное мужество.

Среди награжденных: работник одного из залов третьего этажа ТРЦ Александр Калачев, 17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин, сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов и аниматор детской игровой комнаты на четвертом этаже, расположенной вблизи очага возгорания, Кристина Никитина.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #кемерово #общество #бастрыкин
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