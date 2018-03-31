Армия Сирии освободила от боевиков все города и села Восточной Гуты

Все населенные пункты Восточной Гуты в пригороде Дамаска освобождены от террористов. Об этом заявило командование армии САР.

В тексте заявления говорится, что после ряда тщательно спланированных сражений и боевых действий, выполненных армией Сирии при взаимодействии с дружественными и союзными силами, на данный момент полностью восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты.

Там же отмечается, что правительственные войска впервые за семь лет войны разблокировали главную транспортную магистраль, связывающую Дамаск с основными провинциями страны.