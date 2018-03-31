Следствие обнаружило у брата Зиявудина Магомедова оружие без документов

Во время обысков у родственника совладельца группы компаний «Сумма», миллиардера Зиявудина Магомедова было найдено боевое оружие без документов на хранение.

В Тверском суде проходит заседание по вопросу ареста братьев Магомедовых по подозрению в хищении бюджетных средств. В ходе процесса заседания следователь сообщил суду, что у Магомеда Магомедова было обнаружено боевое оружие без каких-либо документов.

МВД занимается расследованием уголовного дела о хищении в особо крупных масштабах, следствие подозревает братьев Магомедовых в данном преступлении. Также они проходят по статье об организации преступного сообщества. Накануне был задержан начальник одной из компаний «Суммы» Артур Максидов, которого подозревают в мошенничестве и участии данном сообществе.

Ранее следствие сообщило, что сумма хищения бюджетных средств, в которых подозревают братьев дела, составляет 2,5 миллиарда рублей, их партнера Максидова обвиняют в хищении около 699 миллионов рублей.