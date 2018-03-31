Пьяный водитель попытался наехать на толпу на музыкальном фестивале во Франции

Во французском Вилербане пьяный водитель попытался врезаться в толпу людей во время музыкального фестиваля, затем он назвал себя террористом. Об этом сообщило Franceinfo.

По данным агентства, 34-летний мужчина двигался на автомобиле со скоростью около 50 километров в час и свернул на толпу людей. Среди них началась паника, но никто не пострадал.

После этого водитель вышел из автомобиля и прокричал: «Я террорист!». При задержании он оказал сопротивление, из-за чего двое полицейских получили легкие травмы.