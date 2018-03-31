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 Польский автобус с российскими туристами попал в ДТП

Польский автобус с российскими туристами попал в ДТП
18:36   31 Марта 2018
Весь мир
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Польский автобус с российскими туристами попал в ДТП

Польский автобус с российскими туристами попал в ДТП

В Польше перевернулся авобус с туристами из России, сообщает телеканал TVN24.

Около города Свебодзице столкнулись автомобиль и автобус, в котором находилось 33 человека. В момент аварии автобус от столкновения автобус перевернулся и попал в кювет. 

В ДТП пострадали 11 граждан России, люди получили ранения, а одного из пострадавших пришлось госпитализировать в больницу на вертолете.

Людей, которые избежали травм в момент столкновения доставили до ближайшего отеля и предоставили им переводчика.

Местные власти уточнили, что автобус возвращал туристов из Праги в Россию.

Также в аварии пострадал водитель легкого автомобиля.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #авария #польша #чп #весь мир
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