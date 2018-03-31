Совладельцев группы «Сумма» Магомедовых подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей

Из материалов уголовного дела следует, что сумма похищенных совладельцами группы «Сумма» братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми средств составила 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства передает из зала Тверского суда, где решается вопрос об избрании Магомедовым меры пресечения, что подозревают в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате. Кроме того, гендиректора компании «Интекс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе.