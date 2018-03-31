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 РФ высылает из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ

РФ высылает из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ
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 Полицейские с собакой разыскали пропавшую девятилетнюю девочку на Камчатке

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СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

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Пьяный водитель попытался наехать на толпу на музыкальном фестивале во Франции

Пьяный водитель попытался наехать на толпу на музыкальном фестивале во Франции

 РФ высылает из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ

РФ высылает из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ
18:11   31 Марта 2018
Весь мир
34

РФ высылает из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ

РФ высылает из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ

В числе высланных из России сотрудников Германии также оказался военный атташе немецкого посольства, в его обязанности входило обеспечение и нормализация контактов с российскими вооруженными силами. 

Москва объявила персонами нон грата двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ.

По данным агенства DPA, которое ссылается на свои источники, из РФ выслан немецкий военный атташе и названы персонами нон грата сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) и сотрудник Федеральной разведывательной службы (БНД).

До этого правительство Германии проявило солидарность с  позицией Великобритании, правительство которой обвиняет РФ в нападении на семью Скрипалей. Кремль отрицает причастность РФ к инциденту. Москва объявила, что примет зеркальные меры и ответит всем странам Запада, выславшим 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #весь мир
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