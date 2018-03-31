РФ высылает из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ

В числе высланных из России сотрудников Германии также оказался военный атташе немецкого посольства, в его обязанности входило обеспечение и нормализация контактов с российскими вооруженными силами.

Москва объявила персонами нон грата двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ.

По данным агенства DPA, которое ссылается на свои источники, из РФ выслан немецкий военный атташе и названы персонами нон грата сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) и сотрудник Федеральной разведывательной службы (БНД).

До этого правительство Германии проявило солидарность с позицией Великобритании, правительство которой обвиняет РФ в нападении на семью Скрипалей. Кремль отрицает причастность РФ к инциденту. Москва объявила, что примет зеркальные меры и ответит всем странам Запада, выславшим