При содействии российских военных освобождены восемь заложников в Восточной Гуте

Восемь заложников, которых удерживали в плену боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ), были освобождены в субботу при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Об этом говорится сообщили в Минобороны РФ.

Всего же с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского центра организован выход более 150 тысяч человек. Кроме того, в начале дня в субботу Минобороны РФ объявило о продлении гуманитарной паузы в Восточной Гуте, чтобы продолжить вывод боевиков. Для них выделен отдельный коридор.