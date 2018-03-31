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 Полицейские с собакой разыскали пропавшую девятилетнюю девочку на Камчатке

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17:36   31 Марта 2018
Россия
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Полицейские с собакой разыскали пропавшую девятилетнюю девочку на Камчатке

Полицейские с собакой разыскали пропавшую девятилетнюю девочку на Камчатке

Полицейские со служебной собакой на Камчатке нашли пропавшую девятилетнюю девочку, которая едва не замерзла на сопке. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя МВД, на дежурный пульт полиции поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила, что с прогулки не вернулась ее девятилетняя дочь. Полицейские с поисковой собакой немедленно выехали по названному адресу. Кинолог у были переданы вещи девочки, собака вскоре взяла след и привела полицейских в квартиру одного из домов по соседству. Хозяйка квартиры рассказала, что у ее дочери в гостях действительно была девочка, но около двух часов назад она отправилась домой.

Поиски были вновь продолжены. Собака вывела полициейских на сопку, где на высоте около 60 метров у трансформаторной будки полицейские и обнаружили пропавшую. Ее обогрели, напоив горячим чаем. Приехавшие медики осмотрели девочку и заключили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам Волк, с ребенком и ее матерью полиция провела профилактическую беседу.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чп #полиция #камчатка #кинолог
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