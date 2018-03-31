Путин и Эрдоган обсудят информационное сотрудничество между РФ и Турцией 

Во время встречи в Анкаре лидерам России и Турции будет озвучена идея проведения всемирного конгресса русскоязычных СМИ на территории Аланьи в следующем году.

Руководитель комитета «Информационная деятельность» Михаил Гусман рассказал о том, что сопредседатели Российско-турецкого форума общественности (РТФО) собираются представить Путину и Эрдогану такую идею 3 апреля на встрече в Анкаре. Конгресс русскоязычных СМИ может сплотить и объединить информационное пространство стран-партнеров.

Он отметил, что русскоязычные СМИ играют значительную роль в турецком информационном поле. В прошлом году в Турции проводили конференцию совета Всемирной ассоциации русской прессы.

Гусман рассказал, что данное предложение ранее было поддержано главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на встрече в информационном агентстве ТАСС. Он уточнил, что МИД РФ тоже приветствует такую инициативу.

Также он сообщил, что Россия и Турция давно сотрудничают в информационном пространстве.