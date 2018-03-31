Около 50 кораблей и судов пополнят состав ВМФ России до 2020 года — адмирал Королев

Около полусотни кораблей и судов войдут в состав российских военно-морских флотов до 2020 года. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев на церемонии установки последней доски в обшивку на корпуса точной копии парусного линейного корабля Балтийского флота «Полтава».

Адмирал заявил, что программа кораблестроения 2018-2020 будет выполнена полностью. По его словам «даже не подвергается никакому сомнению», что российский флот получит и введет в боевой состав атомные подводные крейсера с баллистическими ракетами, атомные подлодки, дизельные подлодки, фрегаты, малые ракетные корабли и суда обеспечения, — всего около 50 кораблей и судов обеспечения.

Среди основных задач на названный период Королев назвал сбалансированность количества строящихся кораблей и соответствующей нуждам их обеспечения инфраструктуры.