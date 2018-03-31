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СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

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16:38   31 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

Текст документа о завершении программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы в субботу появился в правительственной официальной газете «Урядовый курьер».

Правительство Украины 21 марта без обсуждения решило разорвать экономическое сотрудничество с Россией. Соответствующая программа рассчитывалась на период с 2011 по 2020 год. Ее заключили в Москве 7 июня 2011 года.

Сотрудничество между Украиной и Россией предполагало углубление режима свободной торговли и защиты инвестиций, а также свободное перемещение граждан двух стран.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #экономика #новости #весь мир
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