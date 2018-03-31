Обычная процедура: в МВД Британии объяснили досмотр российского самолета

Досмотр самолета авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Хитроу прошел в рамках стандартных процедур британской погранслужбы по защите от организованной преступности. Об этом говорится в письменном заявлении замминистра внутренних дел Великобритании Бена Уолласа.

По его словам пограничники досмотрели самолет для защиты Великобритании от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные «вещества, такие как оружие или наркотики». Чиновник отметил, что после проверки экипажу разрешили вылет по намеченному маршруту.

Накануне британские таможня и полиция провели досмотр самолета «Аэрофлота», который готовился к вылету из Лондона в Москву. Капитана воздушного судна рассказал журналистам, что британцы не объяснили причины осмотра и не составили акт, зато потребовали, чтобы экипаж покинул самолет на время обыска. Капитан вызвал представителей авиаперевозчика и российского диппредставителя. В результате переговоров ему позволили остаться в кабине, но полностью контролировать ход досмотра он не мог.