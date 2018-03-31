На юге Афганистана уничтожили 30 террористов

Вооруженные силы Афганистана устранили около 30 боевиков, принадлежащих к группировке «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.ред.).

Начальник кандагарской полиции Абдул Разак заявил, что афганистанские военные во время операции в южной провинции Кандагар ликвидировали 30 террористов «Талибана», сообщает агентство Khaama Press.

Генерал Разак рассказал, что операцию проводили ночью с 30 на 31 марта, спецназ обнаружил не менее десяти позиций укрытия террористов и атаковал, помимо ликвидированных бойцов порядка 10 были ранены.

В настоящий момент Афганистан испытывает сложности. Экстремисты «Талибана» сначала взяли под контроль сельские районы страны, а теперь перешли в наступление и атакуют крупные города страны.

Сообщается, что помимо террористов группировки «Талибан», в Афганистане увеличилось влияние ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.ред.).