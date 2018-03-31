Москва пригрозила Лондону ответом на ситуацию с самолетом «Аэрофлота»

Если Британия не объяснит причины обыска на борту самолета «Аэрофлота», Россия воспримет это как неправомерное действие и ответит аналогично, предупредили в Минтрансе РФ.

Об этом в субботу сообщает РИА Новости.

В российском ведомстве также отметили, что в ближайшее время направят запрос о причинах проверки самолета из России.

Накануне полиция Великобритании задержала самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Лондон - Москва в аэропорту Хитроу. Причиной обыска, согласно заявлению полицейских, стал поиск запрещенных предметов. Однако они не уточнили, что именно ищут, и не составили акт. Кроме того, британцы настаивали, чтобы экипаж покинул борт, что запрещено правилами. По итогу, в самолете остался только капитан, который не мог полностью проконтролировать ситуацию.