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15:52   31 Марта 2018
Россия
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Следователи проверят претензии родственников погибших в Кемерове к работе пожарных

Следователи проверят претензии родственников погибших в Кемерове к работе пожарных

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить работу пожарных по просьбе родственников погибших в ТРЦ «Зимней вишне» в Кемерове. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в связи с поступившими обращениями Бастрыкин дал ряд конкретных поручений группе следователей. Он поручил им самым тщательным образом проанализировать всю поступившую от родственников погибших и пострадавших информацию, в частности, претензии к работе экстренных служб при пожаре.

Ранее глава СК на встрече с родственниками погибших сообщил, что следствие предполагает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре и что проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе озвученные в средствах массовой информации.

В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. 41 их них — дети. 79 человек — из них 27 детей — пострадали.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #пожар #ск #чп #кемерово #бастрыкин
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