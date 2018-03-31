Обыски по делу о крупных хищениях в компаниях Магомедова прошли по 25 регионам России

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила информация о прошедших обысках группы компаний «Сумма» и уточнила, что они проходили на территории 25 регионах РФ. Совладельцы организации задержаны.

Следствием проведена масштабная работа, в ходе которой были проведены обыски и допросы. По результатам проверок, были задержаны Магомед и Зиявудин Магомедовы, а также главный руководитель одной из компаний группы «Сумма» Артура Максидова.

Волк уточнила, что настоящий момент следователи занимаются предварительным расследованием уголовного дела, которое возбуждено по нескольким статьям: о мошенничестве в особо крупных размерах и организации преступного сообщества. Она добавила, что фигуранты дела подозреваются в хищении средств из бюджета страны, в том числе выделенных на построение инфраструктуры и энергоснабжения.

По предварительным данным, Тверской суд Москвы может в субботу, 31 марта, вынести решение об аресте подозреваемых.