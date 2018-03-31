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15:42   31 Марта 2018
Россия
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За гранью человеческого: РКН должен заблокировать аккаунт украинского блогера Вольнова

За гранью человеческого: РКН должен заблокировать аккаунт украинского блогера Вольнова

В сети появилась петиция, в которой неравнодушные россияне призывают Роскомнадзор заблокировать на территории РФ доступ ко всему «творчеству» украинского блогера Евгения Вольнова (по документам Кувиков Никита). Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Именно этот человек причастен к распространению фейков о 300-400 погибших в Кемеровской трагедии. Он опубликова на своем YouTube-канале записи пранкерских розыгрышей, назвав их «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»».

В петиции написано, что Вольнов обзванивал морги Кемерова и выдавал себя за сотрудника МЧС. Пранкер интересовался количеством «свободных мест» в учреждениях. Узнав, что свободных мест недостаточно, он бурно возмущался, что погибших в пожаре намного больше — «около трехсот».

«Мы просим РКН заблокировать этот канал и любые другие страницы в интернете, которые принадлежат этому человеку», — гласит текст петиции.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН сказал, что считает данное требование правомерным и справедливым. Поведение, подобное тому, что показал в дни страшной трагедии в Кемерово этот украинский гражданин, находится за гранью добра и зла, вне какой бы то ни было морали.

«Мне понятно, что в современном украинском обществе абсолютно все продается и покупается, а возможность увеличения монетизации в десять раз за счет пресловутых «москалей» делает из этого блогера подлинного «национального героя незалежной». Но россияне должны были дать свою оценку этому паскудству, и петиция является одной из форм этой оценки», — пояснил Соловейчик.

За гранью человеческого: РКН должен заблокировать аккаунт украинского блогера Вольнова

По его словам, мерзкое издевательство над погибшими, их памятью, включая малолетних детей, не может быть терпимо в стране, до сих пор не очнувшейся от горя, где многие еще носят траур по трагической утрате. Если для гражданина Украины Вольнова деньги — главное в жизни, надо дать ему возможность их потерять, пусть хотя бы за счет российской аудитории.

«По другому его наказать мы, увы, не можем. Поэтому Роскомнадзору стоит, принять ко вниманию данную петицию, исключить Вольнова от любой отечественной интернет-аудитории. Пусть свои иудины серебреники зарабатывает дома, на «ридной Украйне»!.. При этом я был и остаюсь принципиальным противником цензуры, в том числе и в сети, но полагаю, что для такого человека надо все же сделать исключение. Подлость нужно наказывать», — резюмировал эксперт.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #кемерово #роскомнадзор #общество #вольнов
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